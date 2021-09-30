Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой обратилась к детскому омбудсмену

Наталия Логунова уже два месяца не видела своих внучек, одной из которых два года, а второй пять месяцев. Женщина попросила поручить органам опеки проверить состояние здоровья внучек, так как они, возможно, болеют ОРВИ.

Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой обратилась к детскому омбудсмену. Об этом пишет «Вид Сбоку».

Наталия Логунова рассказала изданию, что уже два месяца не видела своих внучек, одной из которых два года, а второй пять месяцев.

По словам рязанки, к внучкам ее не подпускает законный представитель, он отвечает на звонки. Все попытки связаться с отцом девочек или его родственниками оказывались тщетными.

Наталия обратилась к уполномоченному по правам ребенка в Рязанской области Анжелике Евдокимовой с просьбой проконтролировать ситуацию. Женщина попросила поручить органам опеки проверить состояние здоровья внучек, так как они, возможно, болеют ОРВИ.

Как сообщает издание, в четверг, 30 сентября, обращение уполномоченного по правам ребенка направили в администрацию Рязани «для рассмотрения в соответствии с компетенцией».