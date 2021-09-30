А что в кино? «Веном 2», «Лес призраков: Сатор» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

В российский прокат выходит очередной супергеройский боевик по мотивам вселенной Marvel — фильм «Веном 2», продолжение истории журналиста Эдди Брока, ставшего хозяином инопланетного симбиота Венома.

Фильм ужасов «Лес призраков: Сатор» режиссера и сценариста Джордана Грема рассказывает о противостоянии живущей в отдалении от цивилизации семьи и страшного духа леса Сатора.

Фантастический триллер «Титан» режиссера Жюлии Дюкурно завоевал Золотую пальмовую ветвь 74-го Каннского кинофестиваля в июле 2021 года.

Японское аниме «Ее заветное желание» режиссера Тамуры Котаро является экранизацией романа Сэйко Танабэ и рассказывает о любви студента-океанолога Цунэо и девушке Жозе, прикованной к инвалидной коляске.

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