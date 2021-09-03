В Ухоловском районе пропал 36-летний мужчина

Его разыскивают с 22 августа.

В селе Ольхи Ухоловского района разыскивается 36-летний мужчина. Ориентировку на поиск Михаила Мартынова разместил поисково-спасательный отряд « ЛизаАлерт » в пятницу, 3 сентября.

Мужчина пропал 22 августа, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Пропавший худощавого телосложения, имеет рост 170 сантиметров, светло-русые волосы и голубые глаза. Из особых примет — у него есть татуировка на правом предплечье.

В день пропажи предположительно был одет в белую футболку, синие спортивные штаны и кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем или хочет помочь в поисках, просьба звонить по телефону 8 (800)700-54-52 или по номеру 112.