В Ухоловском районе пропал 36-летний мужчина
Его разыскивают с 22 августа.
В селе Ольхи Ухоловского района разыскивается 36-летний мужчина. Ориентировку на поиск Михаила Мартынова разместил поисково-спасательный отряд «
Мужчина пропал 22 августа, с тех пор его местонахождение неизвестно.
Пропавший худощавого телосложения, имеет рост 170 сантиметров, светло-русые волосы и голубые глаза. Из особых примет — у него есть татуировка на правом предплечье.
В день пропажи предположительно был одет в белую футболку, синие спортивные штаны и кроссовки.
Всех, кто располагает информацией о пропавшем или хочет помочь в поисках, просьба звонить по телефону 8 (800)700-54-52 или по номеру 112.