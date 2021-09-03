В Сасовском районе произошло смертельное ДТП

В результате аварии 59-летняя пассажирка легковушки скончалась на месте. Оба водителя получили травмы, водителя «пятнадцатой» госпитализировали.

В Сасовском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в четверг, 2 сентября, в 19:50 на 34-м километре автодороги «Шацк — Сасово — Касимов».

59-летний сасовец на «ВАЗ-2115» при обгоне столкнулся с Chevrolet Tahoe, которым управлял 61-летний житель Москвы.

В результате аварии 59-летняя пассажирка легковушки скончалась на месте. Оба водителя получили травмы, водителя «пятнадцатой» госпитализировали.