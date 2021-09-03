В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает неполадки на популярных интернет-ресурсах.

В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой. Об этом в пятницу, 3 сентября, свидетельствуют данные сайта Downdetector , который отслеживает неполадки на популярных интернет-ресурсах.

По состоянию на 14:55 по московскому времени зарегистрировано 3 655 обращений. В основном пользователи жалуются на невозможность обновления ленты, а также у них не открываются группы и не прогружаются страницы.

Эту проблему заметили в том числе и рязанцы.