В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает неполадки на популярных интернет-ресурсах.
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой. Об этом в пятницу, 3 сентября, свидетельствуют данные сайта
По состоянию на 14:55 по московскому времени зарегистрировано 3 655 обращений. В основном пользователи жалуются на невозможность обновления ленты, а также у них не открываются группы и не прогружаются страницы.
Эту проблему заметили в том числе и рязанцы.