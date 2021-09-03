В Нижнем Новгороде пропавшую девушку нашли прикованной в подвале гаража

23-летнюю девушку нашли в подвале одного из гаражей в Приокском районе Нижнего Новгорода в 15 километрах от дома. Мужчина, с которым она уехала на свидание, пропал. Его разыскивают правоохранительные органы и супруга.

В Нижнем Новгороде пропавшую девушку нашли прикованной в подвале гаража. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

23-летняя девушка ушла из дома на улице Славянской 24 августа. В полицию с заявлением об исчезновении обратилась ее мать. Оперативники возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

Как сообщает telegram-канал 112, девушка уехала на свидание с неизвестным мужчиной на черном Range Rover. Ее нашли в подвале одного из гаражей в Приокском районе Нижнего Новгорода в 15 километрах от дома. Она была прикована наручниками, а дверь в подвал была закрыта на замок.

По информации канала, гараж принадлежит 39-летнему местному жителю, директору компании по ремонту электроподстанций.

Мужчину разыскивают правоохранители и супруга. Она сообщила, что 1 сентября он уехал на работу и пропал.