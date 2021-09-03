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Рязанец пожаловался на забор около детской поликлиники в центре города
Напротив медучреждения установили забор, ограждающий тротуар от проезжей части. Теперь, чтобы попасть в поликлинику, детей приходится вести по проезжей части. В мэрии отреагировали на сообщение.

Рязанец пожаловался на забор около детской поликлиники в центре города. Об этом мужчина написал в соцсетях.

Речь идет о детской поликлинике № 1 на улице Дзержинского. Мужчина отметил, что напротив медучреждения установили забор, ограждающий тротуар от проезжей части. Забором загородили даже парковку для инвалидов. Рязанец отметил, что теперь, чтобы попасть в поликлинику, детей приходится вести по проезжей части.

«Елена Сорокина, вы своими могильными оградками уже детей не жалеете! Лишь бы всех и все в заборы закатать!» — написал автор поста.

В пресс-службе администрации города отреагировали на сообщение.

«Специалисты управления благоустройства города вместе с подрядчиком выйдут на место и примут решение по демонтажу участка ограждения для организации удобного подхода граждан», — говорится в ответе мэрии.

Фото Александра Самойлова