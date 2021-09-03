Рязанец получил срок за убийство знакомого в бане

В ходе следствия мужчина признал вину в полном объеме. Суд назначил ему 7,5 лет колонии строгого режима.

Рязанец получил срок за убийство знакомого в бане. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В марте 2021 года в Мосолове Шиловского района компания мужчин распивала в бане алкоголь. В ходе возникшего конфликта 27-летний местный житель жестко избил знакомого. После этого другие участники застолья отвели мужчину домой, где он вскоре скончался.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

В ходе следствия мужчина признал вину в полном объеме. Суд назначил ему 7,5 лет колонии строгого режима.