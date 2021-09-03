Рязанцы пожаловались на раскопанный электрический кабель в Горроще

На улице 2-ая линия около дома № 23 на малой глубине пролегает шесть кабелей под напряжением. В настоящее время они разрыты.

Рязанцы пожаловались на раскопанный электрический кабель в Горроще. Об этом очевидцы написали в группе « Новости Рязани Вконтакте ».

По словам автора поста, на улице 2-ая линия около дома № 23 на малой глубине пролегает шесть кабелей под напряжением. В настоящее время они разрыты. Местные жители отмечают, что кабель в этом месте разрывает каждые полгода, на фото видны места латок.

«В этом месте будет устроен новый тротуар, по которому пойдут дети с родителями в детский сад № 159, „Комету“, „Юность“ и „Айсберг“. Повреждение такого кабеля эквивалентно подрыву на противопехотной мине. Своему ребенку я там настрого запретил ходить», —отметил автор.