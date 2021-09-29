Рязанских водителей предупредили о новых рейдах на дорогах

Госавтоинспекторы проверят автомобили на наличие детских кресел и правильного его использования.

Рязанских водителей проверят на соблюдение правил перевозки детей. Об этом в среду, 29 сентября, сообщила пресс-служба регионального УМВД .

Госавтоинспекторы проверят автомобили на наличие детских кресел и правильного его использования.

В ГИБДД напомнили, что непристегнутый ребенок может получить травмы даже при резком торможении автомобиля. За нарушение требований к перевозке детей водителю грозит штраф в размере трех тысяч рублей.