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Рязанцы возмутились, что в доме на улице Дзержинского не включили обещанное отопление
«Только 28 сентября, после того как „посыпались“ жалобы, нам якобы „дали“ отопление. Очень громко что-то долбили часа два на техэтаже и в подвале. Часть батарей теплые как рука, часть — ледяные. Дома очень холодно», — посетовали жильцы.

Рязанцы возмутились, что в доме № 59 корпус 3 на улице Дзержинского не подали обещанное тепло. Об этом они сообщили РЗН.инфо.

«Только 28 сентября, после того как „посыпались“ жалобы, нам якобы „дали“ отопление. Очень громко что-то долбили часа два на техэтаже и в подвале. Часть батарей теплые как рука, часть — ледяные. Дома очень холодно», — посетовали жильцы.

В мэрии вновь прокомментировали ситуацию и объяснили, что тепло запускается постепенно.

«Дом с теплом, район — нет. Подача теплоносителя снижена в связи с переподключением 4-й тепломагистрали. Это отразилось на микрорайонах Роща и Дашково-Песочня. Сегодня вечером-завтра утром тепло должно поступить в дома», — прокомментировали в администрации города.