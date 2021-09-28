Мэрия прокомментировала жалобу рязанки на отсутствие отопления на улице Дзержинского
Отопление отключали из-за сварочных работ. Их проводила управляющая компания. В настоящее время подача тепла восстановлена.
Мэрия прокомментировала жалобу рязанки на отсутствие отопления на улице Дзержинского.
В пресс-службе администрации пояснили, что отопление отключали из-за сварочных работ. Их проводила управляющая компания. В настоящее время подача тепла восстановлена.
Ранее жительница дома № 59 корпус 3 по улице Дзержинского пожаловалась в соцсетях на отсутствие отопления в квартире.