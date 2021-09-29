Доктор Мясников назвал смертельную ошибку при инфаркте

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Доктор Александр Мясников назвал смертельную ошибку при инфаркте. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1». Его слова приводят РИА Новости .

По его словам, из средств, разжижающих кровь, после приступа больному можно дать лишь аспирин. Нитроглицерин для человека с инфарктом может стать смертельным, потому что у человека резко упадет давление.

Кроме того, специалист также посоветовал сразу вызвать скорую и положить или посадить человека в удобное положение.

«Помните: у вас есть два часа, сто двадцать минут, чтобы больной с реальным заболеванием сердца оказался на операционном столе», — отметил Мясников.