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В Рязанской области за сутки от коронавируса умерли десять человек
Об этом во вторник, 28 сентября, сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязанской области за сутки от коронавируса умерли десять человек. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии умерли 1 110 рязанцев. Заразилось за сутки 132 человека, всего — 42 040. Выздоровели за сутки 116 человек, всего — 38 439.

В России за сутки зафиксировали 21 559 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии — 7 464 708. Выздоровели за сутки 17 368 человек, всего — 6 635 485. Умерли за сутки 852 человека, всего 205 531.