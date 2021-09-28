В Рязани задержали рецидивиста, который обманул 48 женщин

Уголовные дела возбудили по част 2 статьи 159 УК Р. Ф. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

В Рязани задержали рецидивиста, который обманул 48 женщин. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В марте 2021 года в полицию обратились несколько рязанок и рассказали, что их обманули в торговом центре при покупке бытовой техники. По словам пострадавших, к ним подходил мужчина, который представлялся менеджером крупного сетевого магазина по продаже электроники. Он предлагал купить бытовую технику с большой скидкой. Женщины соглашались и отдавали мошеннику половину названной цены. После этого мужчина исчезал.

Оперативники вспомнили, что подобную схему несколько лет назад использовал житель Рязанской области 1978 года рождения. Его жертвами становились продавцы небольших продуктовых магазинов и аптек. Мужчину осудили на десять лет и в марте 2021 года он освободился.

Мошенник часто менял место жительства, тщательно скрывался, но полицейские задержали его.

Установлено, что рецидивист причастен к 48 эпизодам мошенничества, где на своих рабочих местах пострадали женщины. Общая сумма ущерба составила 360 тысяч рублей.