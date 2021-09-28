\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 28
Срд, 29
10°
Чтв, 30
12°
ЦБ USD 72.66 -0.35 28/09
ЦБ EUR 85.04 -0.64 28/09
Нал. USD 72.20 / 73.00 12:08
Нал. EUR 84.60 / 85.15 12:08
Новости
Публикации
В ПСБ рассказали, как взять ипотеку по выгодным ставкам
О сегодняшней ситуации на рынке ипотеки и наиболее дост...
Вчера 12:17
905
Руководители ледовой арены «Айсберг» прохладно отнеслись к выполнению...
Шумные соседи, грохот музыки, доносящейся из проезжающи...
25 сентября 18:17
2 160
Ирада Зейналова о деловом форуме в Рязани: выход на рынок Африки и Ази...
22 сентября в Рязани проходило пленарное заседание фору...
23 сентября 20:08
2 952
В Рязанской области могут появиться новые меры господдержки экспортно...
Об этом стало известно на IV деловом форуме «Дни междун...
22 сентября 19:42
3 431
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В России тестируют дорожные камеры для новых штрафов
В Москве начали тестировать дорожные камеры с шумомерами. Они оснащены четырьмя микрофонами, которые позволят фиксировать и штрафовать нарушителей тишины на дорогах.

В России тестируют дорожные камеры для новых штрафов. Об этом пишет «Коммерсант».

Замглавы департамента транспорта Москвы Андрей Корнеев рассказал, что в столице начали тестировать дорожные камеры с шумомерами. Они оснащены четырьмя микрофонами, которые позволят фиксировать и штрафовать нарушителей тишины на дорогах.

Камеры будут устанавливать там, где жители чаще всего жалуются на шум от транспорта. Одна из камер уже работает в Москве в районе Чистых прудов.

Начальник управления дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Владимир Карпов пояснил, что перед тем, как начнется фиксация нарушений, камеры должны пройти сертификацию в Росстандарте. Также необходимо утвердить методику измерения шума. Это возможно только после изменения действующего законодательства.

Отмечается, что комиссия по законодательству Москвы поддержала проект поправок в КоАП России, по которому за нарушение тишины автомобилистам поднимут штраф с 500 до 5 000 рублей.