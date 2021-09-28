В России тестируют дорожные камеры для новых штрафов

В Москве начали тестировать дорожные камеры с шумомерами. Они оснащены четырьмя микрофонами, которые позволят фиксировать и штрафовать нарушителей тишины на дорогах.

В России тестируют дорожные камеры для новых штрафов. Об этом пишет «Коммерсант».

Замглавы департамента транспорта Москвы Андрей Корнеев рассказал, что в столице начали тестировать дорожные камеры с шумомерами. Они оснащены четырьмя микрофонами, которые позволят фиксировать и штрафовать нарушителей тишины на дорогах.

Камеры будут устанавливать там, где жители чаще всего жалуются на шум от транспорта. Одна из камер уже работает в Москве в районе Чистых прудов.

Начальник управления дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Владимир Карпов пояснил, что перед тем, как начнется фиксация нарушений, камеры должны пройти сертификацию в Росстандарте. Также необходимо утвердить методику измерения шума. Это возможно только после изменения действующего законодательства.

Отмечается, что комиссия по законодательству Москвы поддержала проект поправок в КоАП России, по которому за нарушение тишины автомобилистам поднимут штраф с 500 до 5 000 рублей.