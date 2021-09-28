Рязанца осудят за убийство у торгового центра

Случай произошел 6 ноября около одного из торговых центров Рязани. Обвиняемый в пьяном состоянии ударил малознакомого мужчину ногой в область грудной клетки. Пострадавший ударился головой о бетонные ступени лестницы и потерял сознание.

В Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении безработного местного жителя 1995 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Случай произошел 6 ноября около одного из торговых центров Рязани. Обвиняемый в пьяном состоянии ударил малознакомого мужчину ногой в область грудной клетки. Пострадавший ударился головой о бетонные ступени лестницы и потерял сознание. Позже он очнулся, после чего обвиняемый ударил его еще два раза по голове. Сотрудники охраны торгового центра пресекли драку, но потерпевший скончался.

Уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 111 УК РФ, направили в суд.