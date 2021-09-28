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Медведев пригрозил блокировкой Google, YouTube и Twitter в России
Медведев отметил, что есть закон, позволяющий ограничивать деятельность соцсетей и крупных цифровых компаний. По его словам, речь не идет о немедленном запрете.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что Google, YouTube и Twitter могут заблокировать в стране при несоблюдении иностранными сервисами норм российского законодательства. Об этом он рассказал в интервью RT.

Медведев отметил, что есть закон, позволяющий ограничивать деятельность соцсетей и крупных цифровых компаний.

По его словам, речь не идет о немедленном запрете. Зампред Совбеза сообщил, что в России должны быть нормы, которые позволяют влиять на деятельность иностранных социальных сетей.

Он привел в пример США и Европу, где собираются принимать корпоративные нормы в отношении этих компаний.

«Поэтому и мы должны иметь полный арсенал влияния на такого рода цифровых гигантов. Но это не значит, что их нужно запрещать. Наоборот, если они соблюдают все правила — ну и прекрасно», — сказал Медведев.