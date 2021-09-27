В Воронежской области при пожаре в ковидном отделении больницы погибла пациентка

На втором этаже больницы загорелась «красная зона». В палате находились четыре человека. Из больницы эвакуировали 31 человек. Погибла 82-летняя женщина.

В Воронежской области при пожаре в ковидном отделении больницы погиб пациент. Об этом пишет ТАСС.

Пожар произошел ночью в понедельник, 27 сентября, в городе Лиски в отделении для больных с коронавирусной инфекцией районной больницы на улице Сеченова.

На втором этаже больницы загорелась «красная зона». В палате находились четыре человека. Из больницы эвакуировали 31 человек. Погибла 82-летняя женщина.

Сообщается, что причиной пожара могло стать зарядное устройство.

Напомним, 9 июня в 3:36 в реанимации отделения для больных с коронавирусом ОКБ имени Семашко в Рязани произошел пожар. Три человека погибли: два на пожаре, один умер в скорой помощи. Позже скончалась еще одна пострадавшая.