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В Старожиловском селе пропал 60-летний мужчина
Мужчина проживает в селе Гулынки Старожиловского района.

В Старожиловском селе пропал 60-летний мужчина. Ориентировку на поиск Виктора Козлова в понедельник, 27 сентября, опубликовал поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Мужчина проживает в селе Гулынки Старожиловского района. Он пропал 22 сентября и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Виктор Козлов имеет худощавое телосложение, рост 170 сантиметров, седые волосы и карие глаза. В день пропажи был одет в синюю рабочую куртку, черные спортивные штаны и черные галоши.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем или хочет помочь в поисках, просьба сообщить по телефону 8 (800)700-54-52 или 112.