В Ряжском лесу у грибника на ходу сгорела «Нива»

По предварительной информации, возгорание произошло из-за электротехнических неполадок. Огонь практически полностью уничтожил автомобиль.

В Ряжском лесу у грибника на ходу сгорела «Нива». Об этом пишет ИД «Пресса».

Пожар произошел в воскресенье, 26 сентября, в 11:00 в лесу около деревни Малое Самарино. О возгорании сообщил хозяин машины. 80-летний житель Кораблина приехал собирать грибы.

По его словам, автомобиль загорелся на ходу. Огонь практически полностью уничтожил «Ниву». По предварительной информации, возгорание произошло из-за электротехнических неполадок.

На тушение пожара выезжала одна автоцистерна и три человека личного состава ряжской пожарно-спасательной части № 29.