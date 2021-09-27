В Рязанской области девять человек скончались за сутки от COVID-19

Данные в понедельник, 27 сентября, приводит федеральный оперштаб.

За последние сутки в Рязанской области от коронавируса скончались девять человек. Такие данные в понедельник, 27 сентября, приводит федеральный оперштаб.

За все время в регионе жертвами «ковида» стали 1 100 человек.

Также заразились коронавирусом за сутки 130 человек, выздоровели — 112. С начала пандемии заболели 41 908, победили болезнь — 38 323 рязанца.

В России за сутки скончались 779 человек. С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 204 679. Кроме того, заразились коронавирусом за сутки 22 236, выздоровели — 13 513. За все время заразились — 7 443 149, победили болезнь — 6 618 117.