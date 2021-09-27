В Рязани столкнулись пожарная машина и рейсовый автобус

Авария произошла в понедельник, 27 сентября, на улице Грибоедова около остановки «Мясокомбинат».

В Рязани столкнулись пожарная машина и рейсовый автобус. Фото выложили очевидцы в группе « Дороги Рязани ».

Авария произошла в понедельник, 27 сентября, в 09:00 около дома № 10 на улице Грибоедова. Около остановки «Мясокомбинат» пожарный автомобиль «КамАЗ» въехал в бок рейсовому автобуса № 53.

В пресс-службе регионального управления МВД уточнили, что в аварии никто не пострадал. Проводится проверка.