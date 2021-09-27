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В ДТП с участием скорой пострадали два человека
Ранее кадры последствий аварии на перекрестке улиц Есенина и Грибоедова опубликовали очевидцы.

Полиция прокомментировала аварию с участием скорой. Комментарий в понедельник, 27 сентября, дали в пресс-службе ведомства.

Авария случилась на улице Есенина. По предварительной информации, столкнулись автомобиль Skoda и скорая помощь. Последнее транспортное средство двигалось со звуковыми сигналами.

Пострадали два человека.

По данному факту проводится проверка.

Ранее кадры последствий аварии опубликовали очевидцы.