В ДТП с участием скорой пострадали два человека
Ранее кадры последствий аварии на перекрестке улиц Есенина и Грибоедова опубликовали очевидцы.
Полиция прокомментировала аварию с участием скорой. Комментарий в понедельник, 27 сентября, дали в пресс-службе ведомства.
Авария случилась на улице Есенина. По предварительной информации, столкнулись автомобиль Skoda и скорая помощь. Последнее транспортное средство двигалось со звуковыми сигналами.
Пострадали два человека.
По данному факту проводится проверка.
Ранее кадры последствий аварии опубликовали очевидцы.