В центре Рязани произошло ДТП с участием скорой помощи

Авария случилась на перекрестке улиц Есенина и Горького.

В центре Рязани столкнулись скорая и иномарка. Кадры в понедельник, 27 сентября, опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Рязань».

Авария случилась на перекрестке улиц Есенина и Горького. Там скорая столкнулась с автомобилем Skoda. От удара первое транспортное средство врезалось в столб. Оба автомобиля получили сильные повреждения.

«Авария на Есенина. Судя по всему, водитель легкового автомобиля не пропустил скорую», — говорится в посте.

Подробности аварии выясняются.

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