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Рязанцы завоевали четыре медали на чемпионате и первенстве ЦФО по плаванию
Мастер спорта России Иван Табунов завоевал «золото», «серебро» и «бронзу». Команда Рязанской области заняла третье место в эстафете вольным стилем 4*50 метров.

Чемпионат и первенство ЦФО по плаванию проходил с 21 по 24 сентября в Рузе Московской области. В соревнованиях приняли участие более 600 пловцов из 18 регионов центральной части России.

Воспитанник ГАУ РО «СШОР «Лидер», мастер спорта России Иван Табунов (тренеры — Александр Фомин и Юрий Чернухин) завоевал «золото» в заплыве на 100 метров вольным стилем, «серебро» на дистанции 100 метров комплексным плаванием и «бронзу» в заплыве брассом на 50 метров.

В эстафете вольным стилем 4*50 метров команда Рязанской области финишировала третьей. На пьедестал почета поднялись мастера спорта России Иван Табунов (тренеры — Александр Фомин и Юрий Чернухин), курсанты РВВДКУ Никита Куренев и Дмитрий Мысин (тренеры — Виктор Керносеев и Василий Кирцов), воспитанник МБУ «СШ ВВС Волна», кандидат в мастера спорта Данила Субботин (тренер — Ирина Шишкова, Елена Шамандрина).