Рязанцам автоматически проведут перерасчет платы за отопление
В мэрии сообщили, что перерасчет начисления платы за отопление будет произведен автоматически на дату фактической поставки в конкретном многоквартирном доме.
Рязанцам автоматически проведут перерасчет платы за отопление. Об этом пресс-служба администрации сообщила в социальных сетях.
«Перерасчет начисления платы за отопление будет произведен автоматически на дату фактической поставки в конкретном многоквартирном доме», — говорится в сообщении.
Ранее в соцсетях появились жалобы рязанцев, которые заявили, что получили платежки до появления отопления в квартирах.
Также по вопросам перерасчета рязанцам предлагают обращаться в абонентский отдел РМПТС по телефонам: +7 (4912)38-90-90,