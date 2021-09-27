Рязанцам автоматически проведут перерасчет платы за отопление

В мэрии сообщили, что перерасчет начисления платы за отопление будет произведен автоматически на дату фактической поставки в конкретном многоквартирном доме.

Рязанцам автоматически проведут перерасчет платы за отопление. Об этом пресс-служба администрации сообщила в социальных сетях.

«Перерасчет начисления платы за отопление будет произведен автоматически на дату фактической поставки в конкретном многоквартирном доме», — говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появились жалобы рязанцев, которые заявили, что получили платежки до появления отопления в квартирах.