Природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело из-за загрязнения реки Быстрица

Расследование дела и вопросы устранения нарушений находятся под контролем прокуратуры.

Природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело из-за загрязнения реки Быстрица. Об этом сообщили на сайте Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Проверка установила, что в июне 2021 года организация через ливневую канализацию незаконно сливала в приток реки Быстрица отходы после производства мясокостной муки.

Ущерб составил более 43 млн рублей. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 250 УК РФ («Загрязнение вод»).

Расследование дела и вопросы устранения нарушений находятся под контролем прокуратуры.

В июне РЗН. инфо рассказал о загрязнении Быстрицы, в которой всплыла мертвая рыба.