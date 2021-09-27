Природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело из-за загрязнения реки Быстрица
Расследование дела и вопросы устранения нарушений находятся под контролем прокуратуры.
Природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело из-за загрязнения реки Быстрица. Об этом
Проверка установила, что в июне 2021 года организация через ливневую канализацию незаконно сливала в приток реки Быстрица отходы после производства мясокостной муки.
Ущерб составил более 43 млн рублей. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 250 УК РФ («Загрязнение вод»).
Расследование дела и вопросы устранения нарушений находятся под контролем прокуратуры.
В июне РЗН. инфо рассказал о загрязнении Быстрицы, в которой всплыла мертвая рыба.