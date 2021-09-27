Правительство отказалось снижать пенсионный возраст в России

Отказ пояснили отсутствием объективных обоснований, источника финансирования и противоречием концепции действующего закона о пенсионной системе.

Правительство отказалось снижать пенсионный возраст в России. Об этом пишет ТАСС.

Законопроект внесли в Госдуму депутаты ЛДПР. Он предполагал снижение пенсионного возраста к прежним показателям — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

В кабмине отказ пояснили тем, что в проекте не указаны «объективные обоснования» для снижения пенсионного возраста. Отмечается, что предлагаемые изменения не соответствуют концепции закона об изменении пенсионный системы России, принятого в 2018 году. Также в документе не указали источник финансирования.

Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта на его реализацию только в 2022 году потребовалось бы почти 604,5 млрд рублей.