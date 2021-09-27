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Депутат Игорь Трубицын вышел из фракции «Справедливая Россия — за правду» в облдуме
Об этом стало известно на первом заседании осенней сессии Рязанской облдумы.

На первом заседании осенней сессии Рязанской облдумы в понедельник, 27 сентября, председатель комиссии по регламенту Игорь Мурог сообщил, что им получено письменное заявление депутата Игоря Трубицына о выходе из депутатской фракции «Справедливая Россия — за правду». Его заявление было принято, в документы внесены необходимые изменения.

Игорь Трубицын во время выборов в сентябре 2020 года был избран не по партийному списку, а по одномандатному округу № 18, где набрал 69,89% голосов. Он был тогда кандидатом от партии «Справедливая Россия».

При этом на интернет-сайте «Справедливой России — за правду» нет данных о том, что Игорь Трубицын был членом их партии. Зато до сих пор страничка Игоря Трубицына имеется на интернет-сайте «Единой России» в разделе «Лица партии».

Ранее в Рязанской облдуме Трубицын представлял разные партии: на выборах 2005 года он выиграл как самовыдвиженец, в апреле 2010 года его избрали депутатом по одномандатному округу как выдвиженца ЛДПР. В 2015 году также по одномандатному округу его выдвинула уже «Единая Россия».