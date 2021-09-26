Жители Канищева пожаловались на опасную соседку-дебоширку

В рязанском районе Канищево жители возмущены поведением неадекватной женщины. Пост об этом появился в социальных сетях.

В рязанском Канищево жители возмущены поведением неадекватной женщины. Пост об этом появился в социальных сетях .

По словам рязанца, в их доме проживает сидевшая за убийство женщина, она устраивает дебоши, орет, стучится в двери, носится по этажам и «что-то употребляет». Полиция же на вызов не приезжает.

«Кроме того, у себя в квартире, судя по всему (звуки с ее этажа и слухи, наблюдения), содержит притон по интересам, — написал автор поста. — В подъезд выходить страшно, как и во двор, особенно вечером. Прямо сейчас носится за стенкой».