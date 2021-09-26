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Юрист рассказала, в каком случае мужчина может получить маткапитал
Россиянам разъяснили, когда мужчина имеет право на маткапитал. Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ имени Плеханова Юлия Капитанец.

Россиянам разъяснили, когда мужчина имеет право на маткапитал. Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ имени Плеханова Юлия Капитанец.

Она пояснила, что федеральный закон № 256-ФЗ определяет, что право на маткапитал появляется у мужчины в случае, если он единственный усыновитель первого ребенка, ранее не пользовался правом на господдержку и если решение об усыновлении вступило в силу с 1 января 2020 года.

Мужчина также имеет право получить выплату, если он единственный усыновитель второго, третьего ребенка или последующих детей, если решение об усыновлении вступило в силу с 2007 года.

Эксперт добавила, что если мужчина в установленном порядке признан в качестве единственного родителя детей, рожденных для него суррогатной матерью, а после вступил в брак и воспитывает своих детей в семье совместно с усыновившей (удочерившей) их супругой, он также вправе получить деньги.

Капитанец отметила также, что право на маткапитал переходит к отцу или усыновителю в случае смерти женщины.