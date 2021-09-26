В Рязанской области от COVID-19 скончались еще 11 человек

В Рязанской области жертвами коронавируса стали еще 11 человек. Всего за время пандемии умер 1091 рязанец, сообщает федеральный оперштаб в воскресенье, 26 сентября.

В Рязанской области жертвами коронавируса стали еще 11 человек. Всего за время пандемии умер 1091 рязанец, сообщает федеральный оперштаб в воскресенье, 26 сентября.

За сутки зафиксировали 131 новый случай заражения, всего коронавирусом заболели 41 778 жителей области. Выздоровели 116 рязанцев, всего вылечились 38 211 человек.

За неделю в Рязанской области заболели коронавирусом 767 жителей, выздоровели 645, ушел из жизни 41 человек.

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 22 498 — до 7 420 913. Скончались 805 человек.