В МЧС рассказали о пожаре на улице Новаторов

Стали известны подробности пожара в доме на улице Новаторов, который произошел в воскресенье, 26 сентября.

Стали известны подробности пожара в доме на улице Новаторов, который произошел в воскресенье, 26 сентября. Сообщение о возгорании поступило в 11:58, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В 12:19 открытое горение ликвидировали.

Площадь пожара составила 12 кв. м. На месте работали 4 единицы техники и 13 человек.

Пострадавших нет.

Напомним, ранее фото с места ЧП прислали РЗН. инфо очевидцы.