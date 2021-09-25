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Вирусолог спрогнозировал всплеск заболеваемости COVID-19 в регионах
Предпосылки для прихода новой волны COVID-19 в Россию есть, и всплеск заболеваемости грозит не столице, а регионам. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев.

Предпосылки для прихода новой волны COVID-19 в Россию есть, и всплеск заболеваемости грозит не столице, а регионам. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев.

«По динамике заболеваемости понять, идет настоящая новая волна COVID-19 или нет, пока нельзя. Рост заболеваемости может быть из-за того, что сейчас дети пошли в школы, а студенты в университеты», — считает Скулачев.

По его словам, осенняя погода способствует распространению вируса, так как люди меньше выходят на улицу, а помещения реже проветриваются. Ученый добавил, что существует высокий риск прихода в Россию очередной волны инфекции, которая будет содержать новые штаммы коронавируса.

«Я бы сказал, что в большей степени эти предпосылки есть не в Москве и Санкт-Петербурге, а в других регионах. В столицах очень большое количество переболевших и большое количество вакцинированных, поэтому вирусу распространяться сложнее», — сказал Скулачев.

Он добавил, что в столице многие переболели летом, и есть надежда на коллективный иммунитет. Если же более заразный штамм «дельта» попадет в регионы, где коллективный иммунитет не сформировался, там произойдет наибольший рост заболеваемости.