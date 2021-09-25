В Рязани пропал 77-летний мужчина

В Рязани разыскивают 77-летнего пенсионера. Михаил Ефимович Тимофеев 1944 года рождения пропал 25 сентября, его местонахождение неизвестно.

В Рязани разыскивают 77-летнего пенсионера. Михаил Ефимович Тимофеев 1944 года рождения пропал 25 сентября, его местонахождение неизвестно. О поисках сообщается в группе отряда « ЛизаАлерт ».

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, седые волосы, голубые глаза, усы.

Был одет в синюю куртку, черные штаны с белыми лампасами, черную шапку с ушками, обут в черные ботинки. С собой у пенсионера был черный пакет.

Мужчина нуждается в медицинской помощи. Информацию о пропавшем просят сообщать по телефонам 88007005452 или 112.