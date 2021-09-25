В МЧС рассказали подробности пожара в рязанском дворе

В МЧС рассказали о пожаре во дворе дома в Недостоеве. Информация о возгорании поступила в 2:12, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В МЧС рассказали о пожаре во дворе дома в Недостоеве. Информация о возгорании поступила в 2:12, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Во дворе дома № 3а загорелся автомобиль. В 2:22 пожар локализовали, в 2:28 потушили. Огонь повредил две машины.

На месте работали шесть человек и две единицы техники. Пострадавших нет.

Напомним, видео с места ЧП опубликовали в соцсетях.