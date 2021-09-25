Следователи нашли пропавших в 2010 году мать и дочь из Рязани

Следователи нашли без вести пропавших рязанку и ее дочь в Италии. Они пропали на отдыхе еще в июне 2010 года.

Следователи нашли без вести пропавших рязанку и ее дочь в Италии. Они пропали на отдыхе еще в июне 2010 года, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Тогда 29-летняя жительница Рязани и ее пятилетняя дочь улетели на отдых в Италию и обратно на территорию РФ не вернулись. Связь с родными была утеряна.

Спустя несколько лет родственники пропавших обратились в правоохранительные органы, и 2 декабря 2020 года отделением по расследованию особо важных дел СУ СКР по Рязанской области было возбуждено уголовное дело об убийстве.

В результате международного сотрудничества и взаимодействия с Интерполом следователи смогли установить местонахождение пропавших. Они живут в Италии. По телефону женщина сообщила сотруднику следственного управления, что каких-либо противоправных действий в отношении их с дочерью не совершалось, на территории иностранного государства они находятся по собственной воле. Она также выслала по мессенджеру видеозапись, подтверждающую ее слова. Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления.