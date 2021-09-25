\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 25
13°
Вск, 26
10°
Пнд, 27
ЦБ USD 73.01 0.29 25/09
ЦБ EUR 85.68 0.48 25/09
Нал. USD 72.10 / 73.60 10:36
Нал. EUR 84.60 / 86.30 10:36
Новости
Публикации
Ирада Зейналова о деловом форуме в Рязани: выход на рынок Африки и Ази...
22 сентября в Рязани проходило пленарное заседание фору...
23 сентября 2021 20:08
1 183
В Рязанской области могут появиться новые меры господдержки экспортно...
Об этом стало известно на IV деловом форуме «Дни междун...
22 сентября 19:42
1 792
В Рязани закрылся фестиваль «Рязанские смотрины»
На торжественной церемонии закрытия международного теат...
17 сентября 18:17
5 615
ТОП-10 вопросов онкологу от наших читателей
Тема рака ― тяжелая для пациентов. Кто-то боится диагно...
16 сентября 11:28
6 841
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
От коронавируса умерли еще шесть жителей Рязанской области
В Рязанской области от СOVID-19 скончались еще шесть человек. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщает федеральный оперштаб.

В Рязанской области от СOVID-19 скончались еще шесть человек. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщает федеральный оперштаб. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 1080 жителей региона.

За сутки заразились 132 человека, всего заболели 41 647 рязанцев.

Вылечились 111 человек, всего за время пандемии выздоровели 38 095 рязанцев.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 22 041 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 924 (8,7%) без клинических проявлений.