От коронавируса умерли еще шесть жителей Рязанской области

В Рязанской области от СOVID-19 скончались еще шесть человек. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщает федеральный оперштаб.

В Рязанской области от СOVID-19 скончались еще шесть человек. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщает федеральный оперштаб. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 1080 жителей региона.

За сутки заразились 132 человека, всего заболели 41 647 рязанцев.

Вылечились 111 человек, всего за время пандемии выздоровели 38 095 рязанцев.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 22 041 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 924 (8,7%) без клинических проявлений.