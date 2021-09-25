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Момент смертельного ДТП на улице Новой в Рязани попал на видео
Момент аварии на улице Новой, в которой погиб 71-летний мужчина, попал на видео. Оно опубликовано в соцсетях.

Момент аварии на улице Новой, в которой погиб 71-летний мужчина, попал на видео. Оно опубликовано в соцсетях.

Рязанец переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и в этот момент его на высокой скорости сбил 20-летний водитель на Lada Granta.

Напомним, авария случилась в четверг, 23 сентября, примерно в 20:30 вблизи дома № 27 по улице Новой. Пешеход погиб на месте.