Появились подробности ДТП на улице Новой

Ранее о происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях.

В полиции прокомментировали ДТП на улице Новой. Подробности приводит пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в четверг, 23 сентября, примерно в 20:30 вблизи дома № 27 по улице Новой. По предварительной информации, 20-летний рязанец на Lada Granta сбил 71-летнего пешехода. Мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее о происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях.