Появились подробности ДТП на улице Новой
Ранее о происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях.
В полиции прокомментировали ДТП на улице Новой. Подробности приводит пресс-служба регионального УМВД.
Авария случилась в четверг, 23 сентября, примерно в 20:30 вблизи дома № 27 по улице Новой. По предварительной информации, 20-летний рязанец на Lada Granta сбил 71-летнего пешехода. Мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее о происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях.