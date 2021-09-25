Митрополит Марк показал эскизы будущих дворов Рязанского кремля

В рамках Форума древних городов, который проходит в Рязани на протяжении пяти дней, 24 сентября глава рязанской епархии Московского патриархата митрополит Марк показал на пленарном заседании, что может произойти с Рязанским кремлем после его полной передачи в управление церкви.

В рамках Форума древних городов, который проходит в Рязани на протяжении пяти дней, 24 сентября глава рязанской епархии Московского патриархата митрополит Марк показал на пленарном заседании, что может произойти с Рязанским кремлем после его полной передачи в управление церкви.

Иерарх заметил, что не может быть культурного кода русских городов без храмов. По его словам, сегодня не все рязанцы довольны тем, как благоустроена территория кремля, как развивается туристическая инфраструктура. Церковные власти уже думают над проектами переустройства, приглашая для совместной работы и священников, и архитекторов.

Митрополит показан несколько эскизов, на которых видно, что предлагается изменить. Берега Трубежа напротив кремля планируется расчистить от зарослей (такая расчистка уже проводилась в 2012 году), проложив по берегу деревянные мостки с перилами в качестве «нижней набережной». На территории Спасского монастыря запланировано уличное кафе, над местами раскопок — стеклянные крыши и мостки для обозрения туристами. В Монастырском саду видна аллея для прогулок, а гостиницы для туристов, постройки, которой боялись градозащитники, на иллюстрациях нет.

Однако митрополит Марк предупредил, что все это лишь «плоды размышлений», призвав общественность обсуждать и улучшать проекты.