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Аналитики рассказали, какой суммы россиянам не хватает до зарплаты
Россияне рассказали, сколько денег им не хватает до зарплаты. По данным аналитиков, почти половине россиян не хватает пять тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического центра университета «Синергия».

Россияне рассказали, сколько денег им не хватает до зарплаты. По данным аналитиков, почти половине россиян не хватает пять тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического центра университета «Синергия».

Укладывается в ежемесячный бюджет только каждый третий россиянин. Около 67% респондентов признались, что им не хватает ежемесячного дохода, а 33% назвали свою зарплату достаточной для нормальной жизни.

Почти половина опрошенных, 49,6%, заявили, что в конце месяца им обычно не хватает около 5 тысяч рублей на расходы. А 20,6% назвали сумму в 10-15 тысяч рублей. 19,8% людей не хватает до зарплаты 20-25 тысяч рублей, более 30 тысяч рублей — каждому десятому.

Выяснилось, что около 27,8% участников исследования откладывают средства. Из них 58,7% каждый месяц откладывают менее 5 тысяч рублей, еще 22% удается скопить от 5 до 10 тысяч рублей. Каждый девятый опрошенный отметил, что ежемесячно откладывает от 15 до 20 тысяч рублей. Более 20 тысяч рублей получается откладывать лишь у 8,6% человек.

Россияне чаще всего копят средства на покупку техники для дома, ремонт, машину, отдых, непредвиденные расходы, квартиру, на образование детей и на жизнь после выхода не пенсию.