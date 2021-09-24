В рязанской ОКБ прооперировали 102-летнюю пациентку

Чрезвертельный оскольчатый перелом бедра прооперировали с помощью малоинвазивной техники. Женщине установили специальный штифт. Главврач ОКБ уточнил, что пациентка уже встает на ноги и ждет выписки.

В рязанской ОКБ прооперировали 102-летнюю пациентку. Об этом сообщил главный врач больницы Андрей Карпунин на своей странице « ВКонтакте ».

Женщина поступила в больницу «по скорой» после того, как упала на даче. Врачи диагностировали у нее сложный перелом — чрезвертельный оскольчатый перелом бедра.

Андрей Карпунин отметил, что раньше такие переломы не поддавались лечению. Травматологи хирургического отделения ОКБ освоили технологию лечения сложных переломов.

С помощью малоинвазивной технологии женщине установили специальный штифт. Такая операция проходит с минимальной кровопотерей и пациенты начинают ходить уже на следующий день.

Главврач ОКБ уточнил, что пациентка уже встает на ноги и ждет выписки.