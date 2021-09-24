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В Рязани на Предзаводской произошел пожар, есть пострадавшие
Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

В Рязани произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Возгорание произошло в трехэтажном кирпичном доме на улице Предзаводской в пятницу, 24 сентября, примерно в 3:43. Огонь повредил квартиру.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пострадали два человека.

На происшествие выезжали четыре единицы техники и 15 человек личного состава.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.