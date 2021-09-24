В Рязани на Предзаводской произошел пожар, есть пострадавшие
Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
В Рязани произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщила пресс-служба регионального управления
Возгорание произошло в трехэтажном кирпичном доме на улице Предзаводской в пятницу, 24 сентября, примерно в 3:43. Огонь повредил квартиру.
Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пострадали два человека.
На происшествие выезжали четыре единицы техники и 15 человек личного состава.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.