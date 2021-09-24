В Михайловском районе произошло смертельное ДТП

Авария случилась на 206-м километре автодороги Р-22 «Каспий».

В Михайловском районе произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в четверг, 23 сентября, на 206-м километре автодороги Р-22 «Каспий». По предварительной информации, 43-летний житель Москвы на автомобиле Haval не выбрал безопасную скорость и столкнулся с автомобилем Kia Rio, которым управлял 63-летний житель Москвы.

Водитель последнего транспортного средства скончался на месте ДТП.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.