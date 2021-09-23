В Ряжске ночью сгорела «Приора»

У машины выгорел салон и поврежден моторный отсек. Причины пожара устанавливаются.

В Ряжске ночью сгорела «Приора». Об этом пишет ИД «Пресса».

Ночью в четверг, 23 сентября, на улице Введенской загорелся автомобиль. На тушение выезжали три человека личного состава пожарно-спасательной части № 29.

26-летний хозяин Lada Priora припарковал ее недалеко от своего подъезда за 40 минут до происшествия. О пожаре ему сообщили очевидцы.

У машины выгорел салон и поврежден моторный отсек. Причины возгорания устанавливаются.