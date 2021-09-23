В Рязанской области пропал 46-летний Вячеслав Смирнов

Мужчина вышел из медучреждения и пропал. С тех пор его местонахождение неизвестно.

В Рязанской области пропал 46-летний мужчина. Ориентировку на Вячеслава Смирнова опубликовал поисково-спасательный отряд « ЛизаАлерт ».

В четверг, 23 сентября, мужчина вышел из медучреждения и пропал. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Вячеслав Смирнов имеет плотное телосложение, рост 188 сантиметров, седые волосы и голубые глаза. В момент пропажи был одет в серые шорты, футболку и тапочки.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просьба позвонить по телефону: 8 (800)700-54-52 или 112.