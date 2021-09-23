Рязанские школы пока не планируют переводить на удаленку

В региональном минобре сообщили, что допускается перевод отдельных классов на дистанционное обучение исходя из эпидемиологической обстановки.

Рязанские школы пока не планируют переводить на удаленку. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщили в региональном минобре.

«Работа образовательных учреждений продолжается в штатном режиме. Допускается перевод отдельных классов на дистанционное обучение исходя из эпидемиологической обстановки на основе предписаний Управления Роспотребнадзора по Рязанской области», — говорится в сообщении министерства.

Отметим, что ранее в Башкирии, Оренбургской и других областях школьников отправили на дистанционное обучения из-за роста заболевших ковидом.