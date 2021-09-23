При крушении самолета Ан-26 в Хабаровском крае погибли шесть человек

На борту находились летчики и технические специалисты, которые облетали взлетно-посадочные полосы аэродрома. Поисковые работы продолжаются.

При крушении самолета Ан-26 в Хабаровском крае погибли шесть человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

На месте крушения обнаружили останки всех шестерых человек, которые находились на борту Ан-26. Это летчики и технические специалисты, которые облетали взлетно-посадочные полосы аэродрома.

Собеседник агентства сообщил, что поисковые работы продолжаются. На месте работают спасатели и сотрудники следственного комитета.

Самолет Ан-276 пропал с радаров в среду, 22 сентября. Обломки обнаружили в районе Большехехцирского заповедника.

Фото ГУ МЧС России по Хабаровскому краю